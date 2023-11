Pattinaggio Artistico, la campionessa con le giovani atlete. Lo stage a Bondeno con Rebecca Tarlazzi

Un onore per Asd Pattinaggio Artistico Bondeno ospitare sabato scorso Rebecca Tarlazzi in qualità di allenatrice in uno stage formativo di grande successo che ha coinvolto ben 53 atlete della società di Bondeno, del Quadrifoglio di Ferrara, Polisportiva Salsese di Salsomaggiore e di ASD Pattinaggio Artistico Rovigo. Rebecca Tarlazzi, regina del pattinaggio artistico a rotelle, sedici volte campionessa del mondo a partire dal 2012, di cui 10 volte in coppia, ha coronato ai recenti Mondiali in Colombia il sogno della sedicesima medaglia d’oro (in singolo) che le ha consentito di battere i precedenti record nella specialità. Dichiara essere stata la vittoria che più l’ha gratificata perché inaspettata e frutto di una rinascita a livello personale.

Ora si dedica ad allenare giovani atleti che vedono in lei un esempio di eccellenza tecnica e passione nello sport che amano. A Bondeno la campionessa è rimasta in pista per 6 ore consecutive, coadiuvata dagli allenatori delle varie società, per offrire il suo supporto e la sua esperienza alle ragazze che, divise in gruppi in base al livello di

competenza, si sono cimentate in salti, trottole, lezioni di teoria, uscendo da questo incontro entusiaste e cariche per affrontare le loro prossime sfide sui pattini. L’evento, svoltosi grazie al patrocinio del Comune di Bondeno rappresentato per l’omaggio finale alla campionessa dall’assessore Ornella Bonati, si è concluso con una breve intervista: alle domande delle bambine Rebecca ha risposto in maniera del tutto spontanea e personale trasmettendo il messaggio che le medaglie regalano sicuramente emozioni indescrivibili ma le soddisfazioni maggiori arrivano quando ognuno riesce, con fatica e tenacia, a superare gli ostacoli e a raggiungere i propri obiettivi personali.

Alla domanda “Se hai avuto dei momenti no come hai fatto a superarli?” Rebecca risponde “Ho avuto più momenti no che sì…in quegli istanti uno si sente tanto solo ma dobbiamo ricordarci che non lo siamo mai, abbiamo intorno persone che ci vogliono bene e sono disposte ad aiutarci".