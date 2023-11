Pattinaggio artistico. L’Olimpia brilla. Bacciottini conquista l’argento in Coppa del Mondo

Grandi soddisfazioni a Colle nel pattinaggio artistico nel panorama del campionato europeo e mondiale. Quest’anno sembra davvero che la locale Polisportiva Olimpia non finisca di brillare in questa bella disciplina. Recentemente è arrivata una meritata medaglia d’argento per Martina Vignani e un prestigioso sesto posto per Alessia Mancini alla ‘Coppa Europa’ edizione 2023 che si è svolta a Bologna. Non è finita. Ancora più di recente l’atleta colligiana Aurora Bacciottini ha scalato il podio conquistando una eccezionale medaglia d’argento alla ‘Coppa del Mondo’ edizione 2023 svoltasi a Friburgo, in Brisgovia, una vivace città universitaria nella Foresta Nera della Germania del sud-ovest. Aurora Bacciottini è entrata in competizione con ben ventitre atlete di altissimo livello provenienti da tutto il mondo. Ha ottenuto 139,200 punti (con una media voto di 20), superata soltanto dalla campionessa argentina Sol Chianelli (142,700 punti). Da addetti ai lavori e famiglie delle atlete giunge un sincero ringraziamento a tutto lo staff tecnico e soprattutto al tecnico federale Gianfranco Minin, oltre che, naturalmente, alle atlete stesse della Polisportiva Olimpia che hanno portato in alto la bandiera italiana e il nome della locale società. Non solo. Per Aurora Bacciottini le congratulazioni sono arrivate anche da Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che dalle sue pagine social ha dichiarato: "complimenti alla giovane colligiana Aurora Bacciottini, medaglia d’argento alla Coppa del Mondo di pattinaggio artistico su rotelle!".

Fabrizio Calabrese