Pattinaggio Artistico: medaglie per Bondeno nel Trofeo Filippini

Si è appena concluso il Trofeo Filippini e Dall’Acqua Aics International di Pattinaggio Artistico, che ha visto impegnati centinaia di atleti provenienti da tutta Italia in gare di livelli e di categorie effettive. Da Misano Adriatico la squadra di Bondeno ha portato a casa numerose medaglie e ottimi piazzamenti che testimoniano l’elevato livello tecnico e artistico delle agoniste bondenesi.

Hanno aperto le danze, proprio nella specialità Solo Dance, Asia Terribile, Fiammetta Gallini, Irene Teodori, Elisa Bennati, che nella categoria nazionale cadetti hanno conquistato rispettivamente il secondo, quarto, settimo e dodicesimo posto. A seguire è stata la volta di Martina Guandalini, prima nella categoria seniores nazionale 3 e Lisa Mazzoni, seconda nella seniores nazionale 1. Due bellissime medaglie d’oro hanno poi incoronato vincitrici Elisabetta Bertolotti e Marika Pirani nelle categorie juniores nazionale 2007 e 2008.

Al loro esordio in categoria Internazionale ottimi risultati per Alice Squarzola, gradino più alto del podio nella categoria Cadetti, e per Gaia Ranuzzi, quarta nella categoria Jeunesse. Infine nelle gare della specialità artistico si sono distinte Asia Terribile e Fiammetta Gallini nella sfidante categoria Divisione Nazionale A, dove hanno conquistato nono e decimo posto su ben 39 atleti in gara.