Pattinaggio artistico. Oltre 240 atlete al palazzetto ‘Luca Marchetti’ di San Rocco

Un fine settimana all’insegna dello sport e delle emozioni quello di sabato 18 e domenica 19 ottobre, quando il Palazzetto Luca Marchetti di San Rocco a Pilli ha ospitato il Campionato regionale Libertas di pattinaggio artistico e il quinto Trofeo Luca Marchetti, organizzati dalla Polisportiva Comunale Cras. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 240 atleti provenienti dalle principali società toscane, che si sono sfidati in due intense giornate di gare, caratterizzate da esibizioni di alto livello tecnico e grande spirito sportivo, per la grande soddisfazione di Mario Mensini, presidente della Libertas Siena, e di Federica Rossi, responsabile della sezione pattinaggio della Polisportiva. Ad aggiudicarsi il Trofeo Luca Marchetti, l’Asd Skating Club Lucca, che ha primeggiato nella classifica generale grazie all’ottimo rendimento dei propri atleti in diverse categorie. Ottimo risultato anche per le rappresentative giovanili della Polisportiva Cras che hanno ben figurato, dimostrando crescita tecnica e grande passione. Il pubblico, numeroso e caloroso, ha sostenuto i giovani pattinatori per tutta la durata della manifestazione, trasformando il palazzetto in una vera festa dello sport.