Pattinaggio artistico, terzo posto ai Campionati Europei. Bianchi sul podio

Grande risultato per Rachele Bianchi che ha conquistato il bronzo agli Europei di pattinaggio artistico Inline singolo, categoria Juniores, confermandosi tra le migliori atlete del panorama continentale. Dopo un argento e due titoli europei consecutivi, la pattinatrice spezzina è tornata sul podio anche quest’anno, chiudendo la gara sul terzo gradino. Un risultato che testimonia la sua costanza e che arricchisce ulteriormente un palmarès già straordinario. "Salire ancora una volta sul podio europeo è una grande soddisfazione – sottolinea Rachele – e questa medaglia mi dà ancora più motivazioni per lavorare duramente in vista del Mondiale. Insieme al mio staff analizzeremo tutto per arrivare nella migliore condizione possibile". Un ottimo piazzamento che conferma la forza e la maturità di un’atleta di soli 17 anni che è ormai capace di restare stabilmente nell’élite internazionale.

La medaglia di Trieste è motivo d’orgoglio anche per la società con la quale è tesserata, il Pattino Club, allenata da Piera Avena e Silvia Lambruschi che hanno sempre riposto grande fiducia nelle sue qualità. Prossimo obiettivo sarà il Campionato del mondo, che si svolgerà ad ottobre a Pechino, dove Rachele scenderà in pista con rinnovata determinazione e voglia di migliorarsi ancora.

Ilaria Gallione

Nella foto: Rachele Bianchi