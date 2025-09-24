Pattinaggio Artistico. Valeria Braconi convocata per i Mondiali. Dal 26 al 28 settembre sarà a Buenos Aires

Una grande soddisfazione per la sezione Pattinaggio Artistico della Polisportiva Mens Sana 1871. Una giovane e promettente atleta biancoverde è infatti stata convocata in Nazionale dai selezionatori azzurri per l’appuntamento più importante della stagione. Valeria Braconi (nella foto in compagnia del tecnico Antonella Franchi) atleta della Mens Sana Pattinaggio Artistico, è stata infatti convocata per indossare il body azzurro ai prossimi Campionati Mondiali, in programma dal 26 al 28 settembre prossimi a Buenos Aires, capitale dell’Argentina.

La mensanina, classe 2010, è stata selezionata dal commissario tecnico Fabio Hollan per rappresentare l’Italia nella sua categoria di appartenenza, ovvero quella Cadetti. Dopo una brillante stagione 2025, impreziosita da importanti risultati, tra cui spicca la medaglia di bronzo agli scorsi Campionati Fisr, per la giovane senese è arrivato il momento di confrontarsi con le migliori atlete del mondo in un contesto internazionale di primissimo livello. Un ‘in bocca al lupo’ di cuore.

Una grande occasione per Valeria Braconi e un motivo di orgoglio per tutta la Polisportiva Mens Sana 1871, che vedrà una propria atleta biancoverde gareggiare con il tricolore sul petto come del resto hanno fatto tanti mensanini in altre discipline. Questo eccellente traguardo personale è il frutto del grande lavoro di squadra della sezione Pattinaggio Artistico della Polisportiva Mens Sana 1871 coordinata dal tecnico Antonella Franchi e coadiuvata da Cristina Giulianini.