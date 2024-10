Pattinaggio: brave Di Barba, Campochiaro, Mazzocco e Teodori. Oro e argento iridati delle atlete Quadrifoglio

Italia nuovamente sul tetto del mondo nella categoria Senior dei Gruppi Precision davanti a Germania ed Argentina, anche grazie all’apporto di un’atleta ferrarese, al recente Campionato del Mondo di Pattinaggio Artistico (World Skate Games) che si è svolto a Rimini dall’8 al 21 settembre 2024. A rappresentare la nostra città, la società Il Quadtifoglio, con la sua atleta Francesca Di Barba, laureatasi campionessa mondiale assieme ai suoi compagni di squadra, in

coalizione con altre squadre del bolognese capitanate da P.F. Progresso Fontana per Precision Skate Bologna.

La squadra italiana ha saputo interpretare al meglio un’emozionante coreografia dal titolo “The World is only one”, studiata dalle allenatrici Sara Saletti e Sara Matucci, sulle note di Imagine e basata sul tema dell’inclusività. Un titolo mondiale che mancava ormai da 8 anni, e che riporta l’Italia ai vertici in questa specialità. Titolo sfiorato anche con la squadra Junior: sempre per Precision Skate Bologna, sempre con Il Quadrifoglio, che ha portato tre delle sue atlete, nella medesima competizione: Federica Campochiaro, Anna Mazzocco ed Elena Teodori hanno conquistato una splendida medaglia d’argento grazie alla

splendida coreografia “Frida… es mi nombre”. Entusiasta Federica Poli, presidente della società ferrarese dal 2016: "Vorrei solo sottolineare quanto la nostra

associazione si sia sviluppata negli ultimi anni, quasi triplicando il numero degli iscritti e con una crescita costante dei risultati ottenuti dagli atleti fino a quelli, straordinari, ottenuti dalle ragazze dei gruppi Precision.

Vorrei pertanto esaltare il ruolo delle allenatrici e della dirigenza della società, che hanno portato ad alti livelli la preparazione tecnica ed organizzativa di tutta la squadra e di queste ragazze in particolare, consentendoci di essere selezionate come squadra (poi a nostra volta abbiamo selezionato alcune delle nostre migliori atlete) per questa importantissima collaborazione per il Precision Skate Bologna. Il responsabile tecnico, e vice presidente della società, è l’allenatrice Gloria Grandi, coadiuvata dalle allenatrici Francesca Di Barba, Daniela Bereziartua e Maria Giulia Rizzioli".