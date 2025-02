Pattinaggio, cinque atleti della Primavera al raduno nazionale

Prato, 17 febbraio 2025 - Poche settimane fa, la Primavera Prato è stata incoronata miglior società d'Italia per il secondo anno consecutivo dalla Fisr, in virtù della somma dei risultati ottenuti dai singoli atleti. E a conferma della qualità del gruppo, per cinque tesserati del sodalizio pratese sono stati convocati per il raduno nazionale della specialità “obbligatori” di pattinaggio artistico, dal commissario tecnico della Nazionale Fabio Hollan. Iniziando da Desirèe Cocchi e Niccolò Mariotti, reduci dalla partecipazione all'”Americas Cup” di Orlando (una kermesse svoltasi negli Stati Uniti che ha visto gareggiare i migliori atleti del mondo). A Bologna, dove si è svolto lo stage e dove i convocati si sono allenati sotto la supervisione dello staff azzurro, c'erano anche Mattia Danesi ed Angela Costantino (chiamati per la categoria “jeunesse”) ed Emma Bencini, per la categoria “cadetti”. I pattinatori e le pattinatrici pratesi hanno peraltro iniziato la nuova stagione ben figurando nel corso dei campionati provinciali. E si prepareranno a breve per i regionali, con l'obiettivo di confermarsi (mentre Danesi e Costantino sono stati preallertati per il prossimo raduno azzurro di Rimini).

G.F.