Pattinaggio corsa. Elizabeth Massa (Forlì Roller) d’argento indoor

Fine settimana decisamente positivo per la Forlì Roller di pattinaggio. A Lugo, nel campionato interprovinciale di pattinaggio artistico, le ragazze debuttanti si sono rivelate in grande spolvero e sono salite sul podio. Ai campionati regionali di Riccione per i Gruppi Spettacolo, il Quartetto è arrivato 3° al debutto e il Piccolo Gruppo 2°: in entrambi i casi è arrivata anche la qualificazione ai prossimi campionati italiani.

A Pescara, nei campionati italiani di pattinaggio corsa indoor su pista, è arrivata una medaglia d’argento per Elizabeth Massa (foto) sulla distanza dei 3000 metri. Da non dimenticare inoltre il positivo risultato al Trofeo Internazionale di Roma (fine gennaio) delle ragazze del gruppo Solo Dance: due ottimi secondi posti.