Pattinaggio Corsa. I roller biancoverdi trionfano a Pescara

Buona la prima per la sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871 che si impone in maniera perentoria al primo appuntamento stagionale, conquistando il trofeo Città di Pescara. Un’ottima prova dei giovani roller biancoverdi che con un distacco di oltre 100 punti dalla seconda classificata guadagnano il primo gradino del podio. La competizione ha visto la partecipazione di oltre 47 società sportive, con un successo formidabile dei mensanini che si sono fatti trovare subito pronti al primo appuntamento. Una grande soddisfazione per il Pattinaggio Corsa che fissa subito il primo obiettivo stagionale, aprendo le danze per la nuova stagione sportiva 20232024. Al trofeo Città di Pescara hanno partecipato 23 atleti sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871 divisi in diverse categoria in base all’età. Per i Giovanissimi: Christin Vogt; per gli Esordienti: Allegra Allegri, Christian Allegri, Filippo Dell’Orto, Diego Marzi, Matilde Pitrelli, Andrea Zampi; per i Ragazzi 12: Serena Cannucci, Romeo Chiumiento, Tommaso Giannettoni; per la categoria Ragazzi: Sara Angiolini, Cosimo Dibello, Domiziana Meiattini, Viola Pasquini, Veronica Ricci, Lucia Sabatini, Elisa Savastano; infine per la categoria Allievi: Sofia Paola Chiumiento, Pietro Giannettoni, Riccardo Lomagistro, Tommaso Marzucchi, Giulia Mattii, Sara Parigi.