Pattinaggio corsa. Nuova Rinascita, tre podi a Imola. Oro per Sofia Savin

Sono risultati incoraggianti quelli ottenuti dagli atleti della Nuova Rinascita Ravenna di pattinaggio corsa. Tre podi e tanti piazzamenti è il bottino ravennate alla Imola indoor cup, che si è tenuta al Palagenius. Nella categoria ‘esordienti’, menzione speciale per Sofia Savin che ha vinto la gara degli 800 metri in linea. Risultati di prestigio anche per Cristiano Rossini, argento nella gara dei 2.000, e bronzo per Giacomo Bassetti nei 200 metri sprint. A completare i risultati del team ravennati vanno citati anche Mirco Morigi, all’esordio nella categoria ‘giovanissimi’, e le conferme per Sara Bassetti, Greta Baldas, Alessandro Casadio, Bianca delle Monache, Diego Cangiano e Sara Piredda.