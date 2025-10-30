Pattinaggio corsa. Paesani della Juvenilia sul podio in quattro gare

Grande soddisfazione in casa Polisportiva Juvenilia grazie a Teodora Paesani, di 10 anni: la giovane ha partecipato al Trofeo Next Generation all’Arena Geisingen, in Germania. Si è confrontata con coetanei provenienti da tutta Europa, riuscendo a portare l’Italia sul podio in quattro specialità del pattinaggio corsa, conquistando tre ori e un argento. "Un risultato eccezionale – commentano i dirigenti – per una giovanissima atleta che si distingue non solo per il talento, ma anche per la determinazione e l’energia con cui affronta ogni gara. Teodora aveva già ottenuto ottimi risultati a livello regionale e nazionale, ma questa volta ha saputo confermarsi anche su un palcoscenico internazionale. Vederla sfrecciare in un appuntamento così importante ci riempie di orgoglio, e ci fa ben sperare per i prossimi impegni sportivi di tutto il team. Sotto la guida del coach Danny Sargoni, la Juvenilia continua a lavorare con impegno e passione, costruendo il futuro di giovani promesse come Teodora, simbolo di una generazione sportiva che non smette di sorprendere".