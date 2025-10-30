Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Pattinaggio corsa. Paesani della Juvenilia sul podio in quattro gare

Pattinaggio corsa. Paesani della Juvenilia sul podio in quattro gare

Grande soddisfazione in casa Polisportiva Juvenilia grazie a Teodora Paesani, di 10 anni: la giovane ha partecipato al Trofeo...

di LUCIA GENTILI
30 ottobre 2025
La promettente Teodora Paesani

La promettente Teodora Paesani

XWhatsAppPrint

Grande soddisfazione in casa Polisportiva Juvenilia grazie a Teodora Paesani, di 10 anni: la giovane ha partecipato al Trofeo Next Generation all’Arena Geisingen, in Germania. Si è confrontata con coetanei provenienti da tutta Europa, riuscendo a portare l’Italia sul podio in quattro specialità del pattinaggio corsa, conquistando tre ori e un argento. "Un risultato eccezionale – commentano i dirigenti – per una giovanissima atleta che si distingue non solo per il talento, ma anche per la determinazione e l’energia con cui affronta ogni gara. Teodora aveva già ottenuto ottimi risultati a livello regionale e nazionale, ma questa volta ha saputo confermarsi anche su un palcoscenico internazionale. Vederla sfrecciare in un appuntamento così importante ci riempie di orgoglio, e ci fa ben sperare per i prossimi impegni sportivi di tutto il team. Sotto la guida del coach Danny Sargoni, la Juvenilia continua a lavorare con impegno e passione, costruendo il futuro di giovani promesse come Teodora, simbolo di una generazione sportiva che non smette di sorprendere".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su