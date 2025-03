Pattinaggio corsa. Piovono medaglie a Imola per la Nuova Rinascita Ravenna

La Nuova Rinascita Ravenna è stata protagonista domenica scorsa a Imola ai Campionati Regionali di Pattinaggio Corsa su Strada, partecipando con atleti in tutte le categorie dai Giovanissimi ai Master. Le gare, valide come qualificazione per i Campionati Italiani su Strada che si terranno a luglio, si sono susseguite senza interruzioni per l’intera giornata.

Benedetta Rossini (Seniores femminile) ha conquistato il titolo regionale nella gara di velocità e un bronzo nella 5000m a punti, stesso piazzamento per Filippo Zazzarini (Seniores maschile), nella 5000m a punti. Doppietta per Alice Tramontani (Allievi femminile) che ha vinto sia la gara lunga che quella di velocità, diventando campionessa regionale in entrambe le specialità.

Cristiano Rossini e Giacomo Bassetti (Ragazzi maschile) hanno vinto la gara team sprint e conquistato anche due argenti nelle prove individuali, rispettivamente nella 5000m a punti e nella gara di velocità. Doppio bronzo per Diego Cangiano (Ragazzi maschile) nella stessa categoria, argento (200 m) e bronzo (2000m a punti) invece per Sofia Savini nella categoria Ragazze 12.

Bene anche Greta Baldas (Esordienti) che ha vinto la combinata modello Tiezzi, grazie alla vittoria nella gara sprint e nella gara lunga, oltre all’argento nei 50m. Sara Bassetti infine (Esordienti) è salita sul podio tre volte, classificandosi terza nella combinata. Grazie alle ottime prestazioni anche di Mia Giachi, Alessandro Tellarini, Camilla Tramontani, Sara Piredda e Andrea Bartolucci, la Nuova Rinascita Ravenna è arrivata seconda nella classifica generale di società.