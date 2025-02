Pattinaggio Corsa. Una settimana d’oro per gli atleti biancoverdi a Pescara. Conquistato il titolo dei Campionati Italiani indoor

Un fine settimana d’oro per la Mens Sana Pattinaggio Corsa che, a Pescara, conquista il titolo dei Campionati Italiani Indoor. Con 24 medaglie portate a casa e 2124 punti, i biancoverdi salgono sul tetto d’Italia, rispondendo presente al primo grande appuntamento stagionale. Un successo collettivo: i mensanini, guidati Laura Perinti e coadiuvati dal vice Giulia Soggiu e Jacopo Boldrini, hanno conquistato un successo formidabile, dimostrando unità e forza sia dentro che fuori dalla pista di pattinaggio. Con questa vittoria, la Mens Sana Pattinaggio Corsa sale a quota 14 scudetti vinti nel Campionato Italiano Indoor. Non perde l’occasione per andare a medaglia Duccio Marsili che, nella categoria Assoluta, conquista il bronzo nella cronometro. Sale sul terzo gradino del podio anche Gabriele Cannoni nella m5000 a punti. Per la categoria Junior, Guglielmo Lorenzoni conquista il titolo nella cronometro, mentre Giulia Serafin ottiene un oro strameritato nella m5000 a punti. Arriva il titolo anche per Sofia Paola Chiumiento nella cronometro e nella m1000 sprint. Grande prestazione anche di Marco Pieraccini, che conquista l’argento nella m5000 a punti e nella m1000 sprint. Chiude Rita De Gianni, conquistando il bronzo nella cronometro. Per gli Allievi è Tommaso Marzucchi a svettare, conquistando il titolo nella m1000 sprint e una medaglia di bronzo nella m3000 a punti. Arriva il titolo anche nella staffetta Allievi-Junior con il gruppo composto da Guglielmo Lorenzoni, Pietro Giannettoni e Tommaso Marzucchi. Nella staffetta Senior femminile si aggiudicano l’argento Giorgia Valanzano, Sofia Paola Chiumiento e Rita De Gianni, mentre Margherita Minghi, Lucrezia De Palma e Giulia Serafin conquistano il terzo gradino del podio. Chiude la giornata di successi la carovana biancoverde trainata da Duccio Marsili, Gabriele Cannoni e Marco Pieraccini che, nella staffetta Senior maschile, conquistano il titolo italiano.