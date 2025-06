Pattinaggio, grande successo di partecipanti al trofeo nazionale “Primi passi e giovani promesse“. La Rotellistica sale sul podio con Livia Bogazzi, Camilla Tognini e Anna Giacomelli

Rotellistica Apuana in evidenza al recente trofeo nazionale “Primi passi e giovani promesse“ della Skate Italia (la Federazione Italiana Sport Rotellistici) che si è disputata tra Massa e Luni Mare. Un paio di migliaia i pattinatori di età diverse, ma tutti alle prime esperienze, che si sono confrontati in pista.

"La manifestazione a misura di bambino è stata una bella formula competitiva non agonistica, per giovani e giovanissimi pattinatori in gara dalla classe 2020 e precedenti" – scrive la società in una nota. La Rotellistica Apuana si è presentata con una squadra molto numerosa, dalle atlete ai primissimi passi a quelle già con il sogno di diventare brave pattinatrici. Per le apuane prestazioni perfette e ottimi piazzamenti di classifica.

Salgono sul podio Livia Bogazzi (classe 2013, Giovani Promesse, terza classificata), Camilla Tognini (2016, Giovani Promesse, prima), Anna Giacomelli (2017, Primi Passi, terza). Bene anche Misca Raissa (2017, Primi Passi, quarta), Maria Tavarelli (2013, Giovani Promesse, batteria A, quinta), Alice Mamone (2013, Giovani Promesse, batteria E, quinta), Viola Rossi (2016, Giovani Promesse, batteria A, quinta), Patrone Chiara (2015, Primi Passi, batteria D, quinta).

Brave anche Virginia Calcagno, Iris Capuzzo, Viola Canciello, Giorgia Cioli, Beatrice Bigi, Sofia Iannì, Fabiana Fossatelli, Antonia Misca, Emma Francini, Elisabetta Brizzi, Virginia Poletti, Alice Ravenna, Livia Cencetti, Nina Menconi, Carlotta Valentina Storti, Emily Grace Ricci, Viola Lorenzi, Vittoria Di Girolamo, Eva Silvano, Emma Vitaloni, Giulia Giusti, Eva Barone, Andrea Alissa Ginesi, Eleonora Ricciotti.

ma.mu.