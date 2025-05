Pattinaggio Il Quadrifoglio trionfa ai Campionati Italiani con oro e bronzo

Ai campionati italiani del 12-13 aprile, disputati a Montichiari, le ragazze del Pattinaggio Il Quadrifoglio, in coalizione per il Team ‘Precision Skate Bologna’, hanno conquistato una medaglia d’oro e una di bronzo. Le ragazze dei Gruppi Precision, preparate da Sara Saletti, Sara Matucci e Serena Lambertini, si allenano nella pista del Progresso Fontana a Castelmaggiore. Titolo di campionesse italiane alle ragazze della squadra Junior, Federica Campochiaro, Anna Mazzocco e Elena Teodori, che, con il gruppo ‘Heart of the dragon’, ispirato alla storia di Mulan, hanno saputo sbaragliare tutte le avversarie imponendosi con punteggi davvero elevati. Il gruppo si è qualificato per i prossimi Campionati Europei, che verranno disputati a Saragozza in Spagna a fine maggio, e per i campionati mondiali, che verranno disputati in Cina, il prossimo ottobre. Medaglia di bronzo per Francesca Di Barba, con il gruppo Senior, che ha presentato il gruppo ‘Sevilla 1820…Ella una gitan’, sulle coinvolgenti musiche della Carmen.