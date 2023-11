Pattinaggio. Imola Roller show a San Giovanni L'Imola Roller, affiliata alla Polisportiva Tozzona, ha partecipato ai campionati regionali di pattinaggio artistico con quattro formazioni, ottenendo risultati importanti: argento per il Quartetto The Small, terzo posto per il Quartetto Symphony e sesta posizione per il Quartetto Four Harmonies.