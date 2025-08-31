Pattinaggio, importante traguardo per due giovani atlete spezzine. Romiti e Bianchi in maglia azzurra

Il Pattino Club La Spezia continua a distinguersi nel panorama del pattinaggio artistico a rotelle, confermandosi una delle realtà più competitive a livello nazionale. L’ultimo traguardo raggiunto dalle sue atlete è di grande rilievo: Giada Romiti nella categoria Seniores e Rachele Bianchi nella categoria Juniores specialità Inline, sono state convocate dal ct Fabio Hollan ai campionati Europei di Trieste (a settembre) e ai Mondiali di Pechino (ottobre). Un risultato che non è frutto del caso. La preparazione delle atlete passa attraverso un lavoro tecnico e continuo, supportato dalla guida di due figure di riferimento della società: Piera Avena, allenatrice di grande esperienza e Silvia Lambruschi, allenatrice che vanta 9 medaglie mondiali. Oltre a loro, il Pattino club (con attività a Spezia, Castelnuovo e Sarzana) può contare su un ottimo staff ormai consolidato (Info 338 8904212). "La nostra società – dichiara Piera Avena – lavora su più livelli: accompagna le atlete dalle prime categorie fino alle competizioni internazionali, in un percorso che unisce formazione tecnica, disciplina e crescita sportiva". Le due convocazioni confermano la solidità della società. In particolare Romiti di recente ha ottenuto, nelle Seniores, un bronzo agli Europei 2024, quest’anno si è piazzata quarta alla World Cup e terza nel campionato italiano. "Ringraziamo – concludono staff, il presidente e tutto il club – le amministrazioni comunali e le società che hanno concesso l’utilizzo degli impianti sportivi e auguriamo alle due atlete un grosso in bocca al lupo per questa importante avventura".

Marco Magi