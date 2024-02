Pattinaggio indoor. La Skyroller Macerata vince tre titoli italiani

Tre titoli italiani è il bottino della società Skyroller Macerata ai recenti campionati italiani indoor a Pescara dove hanno gareggiato più di mille atleti ed oltre 80 società sportive provenienti da tutta la Penisola. La società maceratese si è presentata con Pietro Dottori, Benedetta Petinari, Anna Dottori, Anna Vaccina, Sante Pacioni, Michelangelo Munda, Noemi Napoletano e Sofia Dottori. I tre titoli riportano la città di Macerata protagonista nel mondo del pattinaggio a rotelle velocità dopo un’assenza di oltre vent’anni. Sofia Dottori ha vinto il titolo Trofeo Skate Italia, categoria R12, nella gara di fondo 2.000 metri a punti; nella categoria Ragazzi per due volte Sante Pacioni si è laureato campione d’Italia nel giro crono atleti contrapposti e nella gara 1,5 giri sprint. La Skyroller, un’associazione nata due anni fa, ad oggi conta oltre 100 atleti che svolgono gli allenamenti sulla pista di pattinaggio di Collevario. La Società ringrazia gli atleti e le famiglie per l’impegno, la passione e la dedizione per questo sport, i dirigenti che operano come volontariato nella gestione di questa realtà, lo staff di allenatori guidati da Antino Valeri per la disciplina velocità, Lauretta Micozzi e Loredano Boncori per la il freestyle e fitness adulti, Sara Binanti per l’attività giovanile, il presidente Francesco Pacioni. In due anni questa realtà sportiva ha portato i ragazzi e i colori di Macerata sul gradino più alto delle competizioni nazionali ed internazionali. La dirigenza ringrazia la città e l’amministrazione comunale "fin da subito attenta ai giovani e allo sport dandoci fiducia e supportandoci nelle strutture necessarie per svolgere l’attività". C’è stata una bella festa condivisa da tutti in occasione dei tre titoli conquistati. Ai festeggiamenti per questi splendidi risultati sono intervenuti Riccardo Sacchi, assessore comunale allo sport ed eventi; Andrea Marchiori, assessore comunale ai lavori pubblici; Laura Sestili, consigliere provinciale con delega all’istruzione ed alle pari opportunità; il consigliere comunale Claudio Carbonari.