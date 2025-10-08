Pattinaggio. Medaglie su più fronti per il Quadrifoglio

Ancora medaglie per le ragazze del Pattinaggio Il Quadrifoglio a Misano Adriatico, in occasione della fase conclusiva dei nazionali di Pattinaggio artistico e Danza, con brillanti risultati per il team ferrarese su tantissimi fronti.

Nelle gare a livelli di difficoltà di artistico, il titolo di vice campionessa nazionale è conquistato da Francesca Di Barba, salita sul secondo gradino del podio azzurro.

Quarto posto finale invece, ad un passo dal podio, per Anna La Malfa, negli junior; ottava Diana Lombardi.

Ottimi risultati nella Solo Dance: podio interamente conquistato dalle ragazze del Quadrifoglio nei Principianti Aics gr.4, con campionessa nazionale Bianca Simani, vice campionessa Martina Capobianco, infine una medaglia di bronzo per la compagna di squadra Marta Camisotti.

Nel gruppo 3, medaglia di bronzo a Maria Vittoria Monteleone.

Ottimi piazzamenti, sempre nella Solo Dance, anche quelli di Anna La Malfa, Viola Tosi e Alice Tosi nelle categorie Promozionali Cadetti e Allievi, e di Elena Teodori nelle Nazionali Juniores.

Sono sempre grandi soddisfazioni per tutto lo staff del Quadrifoglio, dalla presidente Federica Poli, a tutte le allenatrici, Gloria Grandi, Francesca Di Barba, Maria Giulia rizzioli, Daniela Bereziartua, Jasmine Musacci e martina Fantoini.

Ora le atlete dell’associazione si stanno preparando ad affrontare le avversarie da tutta Italia, nelle gare di Livelli Uisp, che si terranno a Calenzano ai primi di novembre e le ragazze dei Gruppi Sincronizzati, che andranno ai Campionati Mondiali che si terranno in Cina nello stesso periodo dell’anno.

re. fe.