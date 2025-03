Pattinaggio, oltre sessanta atlete ai provinciali. Titoli e medaglie per il Quadrifoglio

Erano oltre 60 le atlete che l’Asd Pattinaggio Il Quadrifoglio ha presentato in gara a Bondeno, in occasione dei campionati provinciali Aics dello scorso weekend; tanti i titoli e le medaglie conquistate nelle diverse categorie e specialità.

Nelle gare di Livelli, 3 le medaglie d’oro conquistate: Anna La Malfa, Francesca Di Barba e Anna Fini. Medaglia d’argento a Diana Lombardi. Nelle categorie Promozionali Professional, oro per Viola Tosi, argento per Marta Camisotti, bronzo per Chiara Balestra, quarta Susanna Grimandi, quinta Laura Caciorgna. Sempre nelle Professional, in annate diverse, medaglie d’oro Emma Palara, Alice Tosi e Caterina Nepoti. Categorie Promozionali Master, vittoria di Stella Zampaolo, seguita, al secondo posto, da Margherita Garbellini, al terzo, da Sofia Barboni, al quarto, da Sara Masiero e, al quinto, da Giulia Balestra. Campionesse provinciali anche Viola Boldrini, Carlotta Santi e Sara Vecchio nelle gare delle rispettive annate; nelle Master 2010, medaglia d’argento a Martina Capobianco, di bronzo a Chiara Ferrari. Quarta classificata, Bianca Simani.

Master Giovanile gruppo 2, seconda Ginevra Campaniello, terza Eleonora Paparella e quarta Alessia Motta. Categorie Promozionali Plus: campionesse provinciali di diverse annate, Maria Vittoria Granieri, Asia Rocca, Giulia Fiorindo, Camilla Zecchi, Sabrina Bernabei, Sofia Treossi: vicecampionesse Gaia Masci e Giorgia Pontecchiani, medaglie di bronzo Agata Bolognesi ed Elena Mainardi. Quarte classificate Ester Babarama e Martina Fiori.

Categorie Promozionali Basic: nei Ragazzi, vittoria di Ginevra Manderioli, terza Valentina Mazzaro. Nell’annata 2014, medaglia d’oro a Giulia Bovo, seguita dalle compagne Giorgia Martignoni, argento e Giulia Gualandra bronzo. Dal quarto posto, Lucrezia Mininni, Giuliana Zanettin, Isabella Meli, Aurora Rando e Clelia Guerra. Nell’annata 2015, vittoria per Beatrice Ruggiero, argento per Ludovica Cefariello e bronzo per Sofia Rukavets. Dal quarto posto si sono classificate Anita Pasquato, Gaia Romanini e Sofia Sava.