Pattinaggio. Pattinatori Estensi brillano ai nazionali

E’ iniziata domenica 3 marzo l’emozionante avventura delle più giovani atlete di casa, con la

partecipazione alla fase provinciale del campionato nazionale Uisp Formula Giovani Atleti 2024, presso il pattinodromo “Giorgio Burani” di Ferrara. Tantissime le atlete in gara per le 3 società ferraresi, Asd Pattinatori Estensi, Asd Pattinaggio Il Quadrifoglio e Asd Skate Roller di Bondeno, che si sono avvicendate in pista con grande entusiasmo e determinazione.

Tra le prime a scendere in pista Sveva Toselli, che ha conquistato il secondo gradino del podio nella formula U.G.A. - Bianco Basic, seguita dalle atlete Elisavittoria Luku e Vittoria Biasini, quarta e quinta classificate.

Buone prestazioni anche per Vittoria Calzolari, Martina Bettoli, Irene Incandela e Noemi Ferracin. Risultati significativi per le atlete Viola Panico, che ha gareggiato per la Formula U.G.A. - Bianco Orsetti, Sara Bevilacqua e Rebecca Fabbri nella categoria Formula U.G.A. - Bianco Advanced. Un buon esordio anche per le atlete Anastasia Mengoli, Marta Bellini, Manuela Vallieri e Sara Cuccarese nella Formula U.G.A. Azzurro – Start, Giulia Maccagnani, Noemi Gregori, Agata Manservigi e Raffaella Buccheri nella Formula U.G.A. Azzurro – Basic, Sophie Soffritti, Sofia Furlati, Greta Caccamo,

Giorgia Tartarini, Valentina Furlati e Bianca Sabato nella categoria Formula U.G.A. Azzurro – Orsetti. Nel pomeriggio è stato subito oro per Raffaella Ipate nella Formula U.G.A. Verde– Start, seguita dalle atlete Agata Zanolli e Aurora Busoni, che hanno ottenuto un buon posto in classifica, come pure Adele Stradiotto nella Formula U.G.A. Verde – Basic, Asia Bertelli e Rachele Rubbi nella Formula U.G.A. Verde – Orsetti e Anna Curti, Asia Vincenzi, Anna Trazzi e Martina Vanzini nella Formula U.G.A. Verde – Advanced. A chiudere la giornata un altro splendido primo posto per Francesca Quarantotto nella Formula U.G.A. Rosso – Advanced e una medaglia di bronzo per Cecilia Fogli; buon piazzamento anche per Alessia Gallo.