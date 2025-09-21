Pattinaggio. Quadrifoglio ancora sugli scudi ai campionati nazionali Aics

Ancora grandi risultati per le atlete del Pattinaggio Il Quadrifoglio, questa volta impegnate ai nazionali AICS di Misano Adriatico, dopo la conclusione delle gare promozionali: 35 le atlete in gara che si sono susseguite in pista nelle ultime due settimane di agosto. Ben 7 le medaglie conquistate in questa prima fase di campionato: medaglia d’oro per Ginevra Campaniello e Sara Vecchio, rispettivamente nelle categorie Master gruppo 2 e 3, medaglia d’argento a Emma Palara, nei Professional e a Carlotta Santi, nei Master gruppo 1. Medaglia di bronzo a Viola Tosi, Professional, a Sofia Treossi nel gruppo Plus, e a Lucrezia Mininni nel gruppo Basic.

Appena ‘fuori podio’, quarta classificata, Maria Vittoria Granieri, nei Plus e quinta nei Professional, Giulia Balestra. Sempre entro i primi 10 posti delle classifiche, Marta Camisotti e Chiara Ferrari, settime, Margherita Garbellini e Camilla Zecchi, ottave, Chiara Tornello e Asia Rocca, none, Giorgia Pontecchiani e Sofia Rukavets, decime. Bravissime anche tutte le altre atlete in gara, che, in categorie anche di 50 e oltre partecipanti, hanno saputo ben difendersi dalle avversarie: Sara Masiero, Chiara Balestra, Bianca Simani, Martina Capobianco, Ginevra Manderioli, Caterina Nepoti, Alice Tosi, Sabrina Bernabei, Isabel D’Orsi, Sofia Barboni, Giulia Bovo, Sara Bernard, Giorgia Occhiali, Cecilia Lupi, Stella Zampaolo, Greta Zanettin. Giulia Gualandra e Aurora Rando.