PATTINAGGIO. Rachele Bianchi a europei e mondiali con la nazionale

Una bella notizia per il pattinaggio spezzino con la convocazione in nazionale della giovane Rachele Bianchi, che rappresenterà l’Italia al campionato Europeo di Trieste, in programma a settembre, e al campionato del Mondo di Pechino ottobre. Un’occasione di crescita enorme per la 17enne pattinatrice che avrà la possibilità di affacciarsi sul palcoscenico internazionale. Nella specialità pattinaggio artistico inline singolo, categoria Junior, avrà l’onore di vivere la sua prima storica convocazione mondiale, il coronamento di anni di lavoro, passione e sacrificio. Tesserata con il Pattino Club, allenata da Piera Avena e Silvia Lambruschi, Rachele ha costruito un curriculum sportivo di assoluto rilievo: 5 titoli italiani, 2 ori e 1 argento europei, oltre a numerosi successi nazionali che l’hanno già consacrata come una delle più promettenti atlete italiane della disciplina. Grazie alla collaborazione con la società Lunigiana Pattinaggio Artistico-Fsp Polizia di Stato, è diventata anche un punto di riferimento per le giovani pattinatrici del territorio toscano. Il doppio legame tra Spezia, sua città d’origine, e la Lunigiana, che l’ha sportivamente ’adottata’, unito al talento e alla determinazione dell’atleta, rende questa convocazione un motivo di orgoglio condiviso. La sua prima volta al Mondiale è un traguardo personale e il simbolo di due comunità che vedono in lei un esempio di dedizione e successo.

Ilaria Gallione