Pattinaggio Rotellistica protagonista a Calenzano. Buon piazzamento per Lisa Tonelli ai nazionali Uisp

Buon piazzamento per Lisa Tonelli (nella foto), l’atleta della Rotellistica Apuana che a Calenzano, nel fiorentino, ha partecipato ai campionati nazionali Uisp nelle categorie “livelli“, una disciplina proveniente dagli esercizi liberi. Pur scendendo in pista in tarda serata, la Tonelli ha portato a casa un soddisfacente 13° posto, dopo essersi confrontata con altre trentadue concorrenti agguerrite. Lisa pratica la disciplina di libero come attività secondaria in quanto la sua prima disciplina, alla quale dedica tempo e passione, è la “Solo dance“, dove nel giugno scorso, gareggiando nelle categorie nazionali, ha vinto il titolo nazionale di categoria.

Sempre quest’anno, nella “Solo dance“ (specialità che prevede la danza sui pattini a rotelle a ritmo di musica e con la esecuzione di esercizi obbligatori) si è aggiudicata il titolo regionale Uisp e Fisr (la Federazione Italiana Sport Rotellistici), oltre al titolo nazionale Uisp. "Considerando che questa non è la sua prima disciplina, il risultato ottenuto è da considerarsi più che soddisfacente" scrive la società in una nota. Classe 2011, Lisa Tonelli pratica il pattinaggio dall’età di 4 anni, ed è allenata da Jessica Frigelli e Susan Bottici. La Rotellistica Apuana delle sorelle Patrizia e Alda Mannini è in attività dall’anno 1980.

ma.mu.