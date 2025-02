Pattinaggio. Siena Roller Team brilla alla gare interregionali Aics

Ottimi risultati per la società Siena Roller Team al campionato interregionale Aics svoltosi a Montebello Vicentino nell’ultimo fine settimana di gennaio e nello scorso, il primo del mese di febbraio. Domenica 26 gennaio è sceso in pista, per la categoria divisione nazionale, il gruppo Fireworks, posizionandosi al secondo posto sui sedici gruppi in gara, con l’emozionante coreografia di Massimo Carraro dal titolo ’Il caos dentro di me’. Nel weekend successivo, per le categorie promozionali, sono scesi in pista invece i due quartetti Aster ed Elios ed il gruppo Sunrise. Aster con la coreografia dal titolo ’Lucida follia’ ottiene un meritato quinto posto, mentre Elios (nella foto) con ’Un’ora d’aria’ ottiene un grandioso e meritatissimo terzo posto. Chiude questo secondo ed ultimo weekend di gare il gruppo Sunrise con ’Sì, lo voglio!’, classificandosi al quinto posto su undici gruppi.