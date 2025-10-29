Pattinaggio Storica Sasso, decima vittoria mondiale

Implacabile, e perfetta. In estrema sintesi questo è il Mondiale di Pechino di Roberta Sasso, la 21enne pattinatrice della Invicta Skate Modena, che in Cina ha conquistato il titolo Mondiale nella gara di Solo Dance di pattinaggio artistico, bissando il successo ottenuto solo pochi giorni fa in Coppia Danza con il compagno Gherardo Altieri De Grassi.

Con questo successo, giunto al termine di una prestazione esaltante dell’allieva del tecnico Beatrice Lotti, salgono a dieci i titoli Mondiali vinti dalla Sasso, due da Junior e tre da Senior nel Singolo Solo Dance, ed altrettanti nelle stesse categorie in Coppia Danza, bilancio che la pone già, a soli 21 anni, tra le pattinatrici italiane più vincenti di sempre, mettendo ’nel mirino’ il primato della bolognese Tarlazzi, che di Mondiali ne ha vinti la bellezza di sedici, per poi ritirarsi due anni fa, all’età di appena 26 anni.

Sasso ha dominato la gara in Cina, strapazzando le avversarie già nella prova di Free Dance, dove ha strappato punteggi altissimi interpretando da par suo un bel pezzo di Nina Simone, coreografato, come la Style Dance ballata sulle note di Billie Eilish, dal sempre efficacissimo Sandro Guerra.

A fine gara saranno ben dieci i punti di vantaggio della Sasso sulla seconda, la paraguaiana Alarcon.

Grande rammarico invece per Gherardo Altieri de Grassi, che a causa di una sfortunata sbavatura nella categoria Free, ha poi perso il titolo Mondiale per l’inezia di appena tredici centesimi di punto.

