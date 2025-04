Pattinatori Estensi sfiorano la rimonta contro i Fighters Legnaro nel campionato Uisp

Quarta giornata del campionato amatoriale Uisp zona Nord-Est per i Pattinatori Estensi, che hanno affrontato i Fighters Legnaro in una partita ricca di colpi di scena presso il pattinodromo di Legnaro. I Fighters hanno dimostrato immediatamente la loro esperienza, costruendo un solido vantaggio di 3-0 nel primo tempo grazie a un gioco veloce e preciso. I ferraresi hanno risposto con carattere, sfruttando magistralmente un power-play per segnare il loro primo gol. Sul finale del tempo, i Fighters hanno esteso il loro vantaggio sul 4-1, mostrando grande freddezza.

Il secondo tempo ha visto i ’Maial’ tornare in campo con un approccio e una velocità diversi da quelli visti nel primo tempo. Guidati dalla grinta di Capitan Usty, hanno dato vita a una rimonta spettacolare. A soli 15 secondi dall’inizio, hanno realizzato il 4-2, seguito da un terzo gol che ha reso incandescente il finale di partita. I Fighters hanno però saputo gestire con maturità il risultato, portando a casa una vittoria per 4-3. Un finale non scontato a concludere una partita avvincente che ha emozionato tutto il pubblico presente; una ripartenza ardua per i Maial-Pattinatori Estensi, ma ricca di determinazione ed entusiasmo.

Entrambe le squadre hanno mostrato qualità degne di nota: i Fighters hanno impressionato per organizzazione tattica e capacità di gestione del vantaggio, mentre i Maial hanno evidenziato un carattere straordinario e una notevole resilienza nella rimonta. La serata si è conclusa con il tradizionale terzo tempo, momento di condivisione che ha sottolineato i valori più autentici dello sport: amicizia, rispetto e spirito di squadra.