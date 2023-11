Pattinatori Estensi, una partenza col botto

Grandiosa apertura di stagione per la Pattinatori Estensi, impegnata nella fase regionale della rassegna Uisp Gruppi di pattinaggio artistico 2023 presso l’Unione Polisportiva Persicetana di San Giovanni in Persiceto.

Domenica 19 novembre, a scendere in pista per la categoria Gruppi Under 12 Uisp Promotional il nuovissimo Gruppo Little Crew, che ha ottenuto un meritatissimo 2° posto con il divertentissimo e coinvolgente disco di gara Ba ba banana, un’originale interpretazione delle vicende dei Minions, i minuscoli scagnozzi gialli, strambi e combinaguai. Il gruppo, nuova sfida giocosa e stimolante per la società, è composto dalle giovanissime atlete Vittoria Biasini, Martina Bettoli, Aurora Busoni, Vittoria Calzolari, Nina Cassone, Noemi Ferracin, Irene Incandela, Raffaella Ipate, Elisavittoria Luku, Adele Stradiotto e Sveva Toselli, tutte nate tra il 2012 e il 2015.

Grande merito a tutti gli allenatori, Cinzia Roana, Federica Faccini, Alessia Polastri, Alice Vecchi e Luca Vecchi, che hanno gestito la preparazione fisica e psicologica delle singole atlete nella costituzione di un giovane gruppo coeso ed entusiasta, che lavorando con impegno e tenacia al fine di affinare tecnica e coordinazione, potrà regalare ancora grandi soddisfazioni.