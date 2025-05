Pattinatori Spinea trionfano al 66° Trofeo Internazionale del Lavoro a Ferrara

Ai Pattinatori Spinea il 66° Trofeo Internazionale del Lavoro ‘Città di Ferrara’. Un successo l’appuntamento tenutosi giovedì 1° Maggio in Piazza Ariostea, organizzato Palestra Ginnastica Ferrara Asd con diversi patrocini tra cui il Comune di Ferrara e la Regione Emilia-Romagna. Un appuntamento che si è articolato in due giornate. Nel pomeriggio di mercoledì giornata promozionale dei Ferrara Inline Roller Games, con la piazza dedicata, in forma libera, a tutti gli sport ‘rotellistici, con la collaborazione della delegazione provinciale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, del Comitato Italiano Paralimpico, Ferrara Hockey e Pattinaggio Il Quadrifoglio. In Piazza Ariostea anche la Panchina Rossa della Palestra Ginnastica Ferrara.

Nella giornata di giovedì si sono visti 500 atleti, dai giovanissimi ai master, in rappresentanza di 60 società e con presenze internazionali provenienti da Venezuela, Colombia, Spagna e Francia. Le gate giovanili erano la seconda tappa del Grand Prix Giovani ‘Fabio Belotti’, trofeo alla prima società classificata, e il memorial Gilberto Silvagni, conquistato dal Gruppo Cosmo di Noale. Alla prima classificata nelle categorie maggiori la coppa ricordo Paolo Campi, alzata dallo Skating Club Comina di Pordenone. Nel merito delle categorie master, la prova era valida come prima tappa del campionato italiano Fisr. Alle cerimonie si sono alternati molti ospiti ed autorità.

A consegnare una dei premi più attesi della giornata è stato il decano del pattinaggio italiano Ugo Bagnolini, che premia la tripletta sul podio del World Team SPSPSK e la vittoria della francese Manon Frabulet, la seconda coppa ricordo Mara Maiani Bagnolini. Al maschile l’assegnazione del memorial Giorgio Burani, tripletta SPSPSK e vittoria allo spagnolo Rafa Heredia. La giornata si è conclusa con la consegna del 66° Trofeo internazionale del Lavoro ‘Città di Ferrara’, offerto dall’amministrazione comunale e conquistato dalla Pattinatori Spinea di Venezia. A seguire, e vincitori dei prestigiosi premi di rappresentanza arrivati (della presidenza dell’Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico, dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e della Fondazione Estense), sono secondo il Gruppo Cosmo Noale, terzo lo Skating Club Rovigo, quarto il Gruppo Sportivo Scaltenigo di Venezia e quinta la Polisportiva Casier di Treviso.

Mario Tosatti