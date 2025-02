Paura Il Sasso scivola nei playout

La sconfitta interna di misura rimediata contro la diretta rivale per la salvezza Piacenza costa cara al Sasso Marconi di Ivan Pedrelli che, per la prima volta in stagione, si trova a dover fare i conti con la zona playout. A causa di questo ko (il secondo consecutivo) e dei risultati maturati sugli altri campi, i gialloblù sono infatti scivolati al sestultimo posto che significherebbe spareggio per non retrocedere. Mettersi a fare i conti ora, considerando che all’appello mancano ancora nove gare per un totale di 27 punti, rappresenterebbe senza dubbio un errore imperdonabile, ma è comunque lecito affermare che a Geroni e compagni servirà una rapida svolta per cercare di uscire al più presto dalle sabbie mobili.

Ma tornando alla sfida di ieri contro il Piacenza, il Sasso Marconi prende subito in mano le redini del gioco, cercando di proporre un calcio propositivo là davanti e riuscendo a chiudere ogni varco ai pericolosi attaccanti avversari. Per assistere alla prima occasione da gol ospite bisognerà infatti attendere il 45’, con la conclusione di Palma che viene neutralizzata senza grossi affanni dal sempre attento Celeste. Al 7’ della ripresa, il Piacenza trova il guizzo che deciderà l’incontro: al termine di una bella azione manovrata, Andreoli mette in mezzo per D’Agostino che, anche grazie ad una sfortunata deviazione di un difensore, si trova a tu per tu col portiere avversario e lo fredda di giustezza. Al 25’ il neo-entrato Recino si divora il raddoppio colpendo il palo da ottima posizione e, nel finale, la band di Pedrelli si getta generosamente in avanti alla ricerca del pari senza tuttavia riuscire a trovare la zampata vincente.

n.b.