Pelati, la targa per il bronzo iridato: "Grazie Ferrara, ora punto all’oro"

Ferrara celebra il bronzo mondiale di Filippo Pelati. Ieri mattina si è tenuta la cerimonia di consegna di un riconoscimento ufficiale all’atleta, fresco vincitore di due medaglie di bronzo ai Campionati Mondiali Assoluti di Nuoto Artistico di Singapore 2025 (una nella categoria esercizio individuale e l’altra nel doppio misto). Classe 2007, Pelati è nato a Lagosanto ed è ferrarese di formazione e residenza. Ad appena 18 anni è una delle punte di diamante del nuoto sincronizzato nazionale, e si è contraddistinto a livello internazionale fin dalla giovanissima età. Atleta delle Fiamme Oro, dal 2022 al 2025 ha partecipato alle più importanti manifestazioni mondiali, raggiungendo l’apice lo scorso luglio ai Campionati Mondiali Assoluti di Singapore, con le sue due vittorie seguite da una grande risonanza mediatica.

A premiare il campione con una targa e un disegno di Ferrara realizzato da Alberto Lunghini sono stati il sindaco Alan Fabbri e l’assessore allo sport Francesco Carità, che hanno voluto sottolineare, a nome dell’intera città, l’orgoglio per i risultati ottenuti e l’esempio positivo rappresentato dal talento ferrarese. Con loro, al tavolo, anche il questore Salvatore Calabrese. "Ringrazio Filippo per essere qui oggi, a festeggiare insieme alla sua città il frutto di un lavoro di otto anni. Con questo riconoscimento, Ferrara vuole rendere omaggio a un atleta che, con impegno e determinazione, sta portando alto il nome della propria città e dell’Italia nel mondo",

ha detto il sindaco Alan Fabbri. Filippo Pelati, accompagnato dal tecnico di società Beatrice Casalini, del Circolo Nuoto Uisp Bologna, ha partecipato alla consegna del riconoscimento indossando la divisa ufficiale del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, ricevendo l’applauso dei presenti per la brillante carriera che lo vede tra i protagonisti assoluti del panorama internazionale del nuoto artistico. "Ringrazio per l’attenzione che Ferrara mi ha dato e mi sta dando oggi, con questa cerimonia in Comune. L’obiettivo ora, come sempre, è puntare all’oro", ha ribadito.

Negli ultimi anni, Pelati ha collezionato un palmarès di tutto rispetto. In ambito nazionale, tra il 2022 e il 2025 ha preso parte a 45 competizioni italiane, conquistando nel 2025 i titoli di Campione Italiano Invernale Assoluto sia nel doppio misto sia nell’individuale. A livello europeo ha disputato 15 competizioni, ottenendo risultati di grande rilievo: è stato tre volte vice campione europeo assoluto nel doppio misto (2024 e 2025), due volte vice campione europeo assoluto individuale (2025) e tre volte campione europeo juniores tra doppio misto e individuale nel 2024.

Sul fronte mondiale e nelle competizioni di Coppa del Mondo, Pelati ha gareggiato in 36 manifestazioni, raggiungendo traguardi di prestigio.

j.c.