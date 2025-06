Penta, il sogno ai rigori . Arriva la promozione in B

PENTA MODENA

10

POL. CERTALDO

5

(1-1 3-1 2-2 1-1 - 3-0)

PENTA MODENA: Bertesi, Montante 1, Sorbini, Cojacetto, Rametta 1, Martelli 1, Prampolini, Andrè 2, Gavioli, Gandolfi, Rivhetti 2, Lorenzoni, Cavazzoni, Torri, all.: Selmi.

POL. CERTALDO: Desideri, Martini 1, Nesi 3, Toncelli, Lupi, Baldinelli D., Frosecchi 2, Ulivi, Matteucci 1, Lotta, Cocca, Spacone.

ARBITRO: Bacelle M.

NOTE: Baldinelli D. E Righetti espulsi definitiva per tripla temporanea, Lorenzoni per brutalità.

Il Penta sceglie la strada più difficile per riportare Modena nella pallanuoto che conta, attraverso la pazza lotteria dei rigori che però, grazie alle patate di un Fabio Cavazzoni insuperabile, si trasforma in una mirabile carrellata con tre rigori trasformati dai modenesi, a fronte di tre rigori parati ai toscani, a cui va comunque l’onore delle armi per averci provato fino alla fine. Il Penta costruisce il suo vantaggio nel secondo tempo, serrando la difesa, e resistendo gli assalti dei toscani che vedono i propri sogni infrangersi a due dalla fine, quando Lorenzoni viene eespulso per brutalità, e Modena è costretto a giocare con un uomo in meno fino alla fine, quando parte la ’rumba’ dei rigori, dove Cavazzoni sale in cattedra, coronando il bel sogno della squadra.

m.c.