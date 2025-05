Penta Modena in testa, Coopernuoto sfida Azzurra Prato per il secondo posto

Con il Penta Modena sicuro del primo posto nel girone di serie C di pallanuoto, che garantirebbe un playoff promozione più abbordabile con la seconda del girone delle Marche, i tornei di pallanuoto si avviano a chiudere la stagione regolare col match clou alla Campedelli di Carpi. Di fronte la Coopernuoto e l’Azzurra Prato che condividono il secondo posto in classifica, anche se i toscani hanno giocato una partita in meno: alla Coopernuoto servirà un successo larghissimo, visto che all’andata Prato vinse 12-6 e a parità di punti deciderà la differenza reti negli scontri diretti. Modena sta alla finestra, affrontando oggi l’abbordabile trasferta di Ravenna, per poi tornare in acqua mercoledì nel recupero con la Persicetana: l’obiettivo è sfruttare gli ultimi impegni di campionato come allenamenti in vista della sfida per la B, probabilmente con la Jesina. In acqua anche la B femminile: il Penta di Gavioli chiude il campionato ricevendo stasera Trieste, e la Promozione maschile, che vede la Coopernuoto Carpi 2 di scena a Forlì, e martedì a Bologna.

m.c.