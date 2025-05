Penta Modena supera Ravenna Pallanuoto e mantiene l'imbattibilità stagionale

RAVENNA PALL.8PENTA MODENA9(1-3 3-1 3-2 1-4)

RAVENNA PALLANUOTO: Natalino, Cimatti 1, Amore, Siboni, Catalano 1, Bustacchini, Biagetti, Valentini, Ciccone 4, Calduso, Bandini 1, Agatensi1, Bolzon. Gjojdeshi.

PENTA MODENA: Bertesi, Montante 2, Sorbini, Cojacetto 1, Rametta, Martelli, Melloni 1, Andrè 2, Torri, Gandolfi, Righetti 4, Stefani, 1 Cavazzoni, Bouichichane; all.: Selmi.

ARBITRO: Bertarini.

NOTE: nessun espulso definitivo per tripla temporanea.

Il Penta fa quasi Harakiri contro il modesto Ravenna, poi di mestiere riesce a portare in porto la quindicesima vittoria stagionale, mantenendo l’imbattibilità: quanta fatica però per i ragazzi di Selmi, che affrontano la gara con troppa sufficienza, e finiscono per trovarsi sotto in avvio di terzo tempo sotto 4-5, ma comunque in grado di ribaltare il risultato, centrando una vittoria importante. Niente da fare invece per la Coopernuoto Carpi, che gioca con il cuore contro l’Azzurra Prato, ma pur giocando alla pari per quasi tutto il tempo, alla fine perde 9-10, dando così l’addio alle speranze di scippare alle toscane il posto nei playoff, dove incontreranno Certaldo.

m.c.