Penta, tutto in 32 minuti. In vasca per la promozione

Tutta una stagione, in trentadue minuti: questa è la situazione del Penta Modena che, questa sera alle 20, alla Piscina Dogali, si gioca la promozione nella Serie B di pallanuoto contro la Polisportiva Certaldo, da cui è stata battuta sabato scorso nella gara d’andata dei playoff giocata in terra fiorentina, perdendo 9-11 dopo aver inanellato diciotto risultati utili, un pari e diciassette vittorie, nella stagione regolare. Ai ragazzi di Luca Selmi serve una vittoria con almeno tre reti di scarto, perché un vantaggio di sole due marcature porterebbe la gara ai rigori, e con una sola rete di vantaggio, o altro risultato, porterebbe tra i cadetti la squadra toscana. Il Certaldo si è comunque confermata formazione ostica, grintosa, ma tutto sommato abbordabile, come ha dimostrato la rimonta finale, dopo una fase centrale negativa, che ha riaperto i giochi per una promozione che il Penta ha dimostrato di meritare, e che non vuole certo farsi sfuggire in una maniera così beffarda. Per tutta la settimana il tecnico modenese ha lavorato intensamente sia sul piano tecnico, che su quello psicologico, per evitare gli errori commessi in Toscana: il Penta si annuncia al completo, e difficilmente cambierà qualcosa sul piano tecnico, mentre Certaldo potrebbe anche essere rinforzato, se riuscirà a schierare l’azzurrino Carnesecchi. Si gioca anche in Promozione maschile, dove curiosamente si disputano contemporaneamente il recupero tra Formigine e Forlì, ma anche il playoff d’andata per la C tra S.Severino e Riccione.

m.c.