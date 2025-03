Pentathlon, l’Open porta medaglie. La squadra di Cavicchioli convince

Alessia Canto con il suo secondo posto tra gli Under 19 ed Emily Ferrari con il terzo gradino più alto del podio tra gli Under 15, si confermano in questo momento le atlete più in forma di Pentathlon Modena.

Al Trofeo Nazionale Open che si è svolto nei giorni scorsi a Roma e Montelibretti, e che di fatto ha aperto la stagione di gare nazionali della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, in verità ha dato un’ottima prova di sé un po’ tutta la rappresentativa modenese capitanata dal ct Simone Cavicchioli. È stata una due giorni di gare assai intensa che ha visto gareggiare oltre 150 giovani pentatleti della Fipm.

Nel Trofeo Nazionale Open Under 19 femminile (1^ prova Gran Prix 2025), disputato sulle quattro prove (scherma, disciplina a ostacoli, nuoto e laser run), Alessia Canto ha concluso al secondo posto con 1379 punti. Nella classifica a squadre da segnalare invece il primo posto assoluto di Pentathlon Modena con 3937 punti (Alessia Canto, Rebecca Montagnani e Valentina Ibba). Debutto stagionale positivo anche per le giovani atlete Aurora Paganelli, Anita Ferrari e Sofia Gambetta.

Tra i ragazzi, invece, Il primo atleta di Pentathlon Modena nella classifica individuale è stato Francesco Cavalli che con 1399 punti si è posizionato al 13esimo posto. Nella classifica a squadre la selezione maschile ha chiuso al quinto posto con 4105 punti (Francesco Cavalli, Riccardo Spagnolini e Gianluca Alessandro).

Anche il Trofeo Nazionale Open Under 15 su tre prove (nuoto e laser run, mentre la prova a ostacoli non si è disputata a causa della pioggia) ha regalato belle soddisfazioni ai gialloblù di Pentathlon Modena. Nella gara maschile il primo atleta è stato Andrea Selmi (sesto), a seguire Federico Marigliani (ottavo), Alessio Ferrarini (12esimo) e Leonardo Cinelli (13esimo). Nella classifica a squadre secondo posto assoluto per Pentathlon Modena con 2308 punti (Selmi-Marigliani-Ferrarini).

Nella gara femminile il terzo posto di Emily Ferrari con 781 punti bissa il terzo posto nella classifica a squadre, dove la compagine geminiana (Ferrari-Orlandini-Lanzi) ottiene 2149 punti. Il prossimo appuntamento nazionale è in calendario il 5 e 6 aprile 2025 a Modena, con il Trofeo Nazionale Open U17-U13 (2^ Prova Gran Prix 2025) e il Trofeo Nazionale Promozionale U11-U9 (Coppa Avvenire 2025).

"Siamo molto soddisfatti per questi risultati", commenta Simone Cavicchioli. "Modena si conferma una società in crescita e dal grande potenziale".