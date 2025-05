Pentathlon moderno. Oro a squadre per l’U19

Nel fine settimana appena trascorso si sono svolti a Pesaro i Campionati Italiani di Pentathlon Moderno, che per la prima volta hanno visto la partecipazione congiunta di tutte le categorie giovanili – Under 19, Under 17, Under 15 e Under 13 – in un’unica manifestazione.

Alessia Canto, protagonista nella categoria Under 19 femminile, ha conquistato il secondo posto individuale. Il suo risultato ha trascinato la squadra modenese alla vittoria del titolo nazionale a squadre, insieme alle ottime prestazioni di Giulia Fancelli e Nina Samardzic. Negli U17 Francesco Cavalli, Matteo Patelli, Enrico Fiorillo e Alessandro Chaouachi hanno conquistato un podio a squadre. Tra le ragazze Under 17, Valentina Ibba e Rebecca Montagnani hanno offerto una prova altalenante ma significativa: Rebecca ha vinto la prova di scherma, mentre Valentina si è imposta nel nuoto. Buoni riscontri anche per le più giovani: Sofia Gambetta, Aurora Paganelli e Anita Ferrari, che hanno contribuito al risultato di squadra. Buoni risultati nel complesso anche nel settore Under 15 femminile e maschile, negli Under 13 e dell’Under 11 Erik Barbieri. "Adesso attendiamo le convocazioni ufficiali per la maglia azzurra, in vista degli Europei e Mondiali giovanili", conclude Cavicchioli. "Stiamo già lavorando per gettare le basi della prossima stagione che dovrà vederci protagonisti con nuovi obiettivi e nuove sfide".

Generoso Verrusio