Per la Rotellistica Camaiore è il giorno dell’attesa finalissima

Per la storia nella storia. La Rotellistica Camaiore oggi alle 15 a Trissino affronterà il Thiene nella finale di Coppa Italia di A2. Nella storia perché per la Rotellistica una finale di Coppa Italia, ahimé persa, c’è già stata nel 2023 contro il Breganze; per la storia perché vincere sarebbe il picco assoluto per l’ambiziosa e giovane compagine versiliese. Rotellistica che è arrivata all’appuntamento dominando il suo girone, per poi schiantare il Matera 8-3 nella semifinale del Pardini Center. Ugualmente netto il percorso del Thiene che, dopo aver dominato anch’esso il suo girone, ha domato il Modena 6-3. Quello che però balza agli occhi è la differenza di percorso in campionato. La Rotellistica, anche se reduce da due sconfitte consecutive e fra l’altro in due scontri diretti, si è sempre mantenuta nelle primissime posizioni, mentre il Thiene veleggia, quasi anonimamente, a centro classifica. Alberto Orlandi, che in pista ne ha viste e vissute tante, però non si fida. "Ci danno per favoriti e, molto probabilmente, se giocheremo come sappiamo potremo anche far nostra la Coppa – sottolinea – ma guai a sottovalutare un avversario che, numeri alla mano, ha perso pochissimo. Il Thiene è una squadra con individualità e che gioca un hockey fisico e molto offensivo. Insomma una squadra che ha armi importanti a disposizione". "Avrei preferito evitare – conclude – arrivare a questo appuntamento con due sconfitte, ma voglio pensare che i ragazzi inconsciamente pensassero già a questa partita, che per noi è sempre stata un obiettivo stagionale". La rosa è al completo, la storia vera a soli 50 minuti di distanza.

Sergio Iacopetti