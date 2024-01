Per sempre inseparabili. Nadia Fanchini ricorda l’adorata sorella Elena: "Mi lascia il suo altruismo»

Il tempo non cancella i ricordi e neppure guarisce le ferite, ma addolcisce l’immagine di chi resta nel cuore. Succede spesso, ancor di più quando il destino, crudele, ti ha strappato ai tuoi cari quando avevi davanti tutta una vita. E la prematura perdita di Elena Fanchini, scomparsa l’8 febbraio del 2023 è un dolore che non si può sopportare. Difficile farsene una ragione, soprattutto per chi, come la sorella Nadia, certe immagini o parole dalla mente non riesce proprio a levarsele. La speranza, il dramma, il lutto. Anni difficili per l’ex campionessa di sci, figlia, sorella ora anche mamma di tre maschietti.

Nadia Fanchini, classe 1986, ha aperto lo scrigno dei suoi segreti più intimi a Massimiliano Blardone, altro ex grande azzurro dello sci che da tempo “confeziona“ periodicamente il podcast dal titolo “Casa Max“. Le tre sorelle di Lovere (c’è anche Sabrina) sono sempre state legatissime e Nadia non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha ricordato gli ultimi giorni di vita dell’insperabile sorella Elena: "Mi ha lasciato il suo altruismo come grande insegnamento", il ricordo di Nadia che poi ha svelato un dolcissimo aneddoto per far capire quanto grande e generoso fosse il cuore di Elena. "Pochi giorni prima che mancasse stava piangendo e io pensavo fosse per il dolore fisico. Invece mi spiazzò così:“Piango per i più piccoli, ci sono bimbi che stanno male per un tumore come il mio: io sono adulta e posso sopportarlo, ma perché deve capitare a loro?”. Ha pensato agli altri sino alla fine, non si è mai lamentata: non si voleva far mai compatire, anche quando sciava non diceva mai di avere dolori. Quando fai l’atleta non hai un attimo per respirare e la gente spesso non lo sa: ci guidava la passione, io e le mie sorelle siamo sempre tornate a gareggiare grazie a questo grande amore per gli sci".

Tanti i ricordi e i frammenti di vita trascorsa insieme raccontati da Nadia: "Elly scoprì la malattia a ridosso del Natale del 2017 e chiese ai medici se potesse iniziare la chemioterapia dopo le Olimpiadi, che erano programmate a febbraio. Questo spiega l’amore che nutriva per lo sci. Lei stessa raccontava di aver vinto la malattia in una prima fase solo grazie alla passione per il suo sport: tornare a gareggiare era la sua motivazione più grande e ci era anche riuscita, prima di infortunarsi ancora".

Resta il dolore per quel "pezzo di vita che è morto" e non tornerà più indietro: "Ci sono i bambini, noi tre sorelle saremo unite per sempre, ma adesso la mia più grande paura è che i miei figli si ammalino. Si fa fatica, è tosta: andiamo avanti per il grande amore che ci nutre. Ai miei figli racconterò di come la zia abbia superato le difficoltà: parlano ancora di lei, dicono che volevano giocare ancora lei ed era stata Elena a insistere affinché Alessandro andasse a sciare. Per insegnargli le curve ho dovuto portare una canna da pesca con un pesciolino da inseguire".

Nel botta e risposta con Blardone anche qualche curiosità, come quel campionato italiano aspiranti di discesa libera vinto dopo aver bevuto una grappa ("Pensavo che la gara venisse annullata e allora...") e il suo difficile rapporto con la scuola: "I professori mi umiliavano davanti ai compagni: dicevano non fossi un esempio da seguire perché andavo a fare le gare di sci e saltavo le lezioni. La mia generazione è stata mortificata: gli insegnanti non aiutavano gli studenti che gareggiavano già ad alto livello".