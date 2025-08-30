Pesaro-Bologna, la rivalità infinita. Stavolta ci si gioca la A nel baseball

La Papalini baseball si gioca la serie A sul campo di casa. Accadrà oggi, quando è in programma la serie decisiva contro gli storici rivali di Bologna. Sul diamante Norberto Crinelli di Pesaro. Sono in programma due partite: la prima alle 15, la seconda alle 20. Un doppio appuntamento che decreterà la squadra promossa in Serie A e che si preannuncia ricco di emozioni e di grande baseball. "La squadra è motivata e sa che dovrà tenere un livello altissimo di concentrazione. In queste sfide la determinazione è la chiave e sono sicuro che ogni componente di questo magnifico gruppo darà il massimo. Confidiamo anche sul calore ed il sostegno del pubblico per onorare al meglio il diamante di Pesaro", afferma il manager Luis Turnes.

Una sfida, quella tra la Papalini Pesaro e la Longbridge Bologna, che è iniziata con due sfide playoff intense e di alto livello. Nelle due partite disputate al campo bolognese, l’equilibrio tra le formazioni è stato confermato da un bilancio di una vittoria per parte. La prima gara si è chiusa con un netto successo della squadra pesarese, impostasi per 13-2 grazie a una prestazione solida e concreta. Sul monte di lancio Michele Bartoli ha guidato con autorevolezza la difesa, concedendo poco agli avversari e controllando con sicurezza il ritmo della partita. In fase offensiva, tra i protagonisti si è distinto Enrico Bicchiarelli, autore di un poderoso fuoricampo che ha ispirato il morale della squadra ed ha aperto la strada all’allungo dei marchigiani.

Il secondo incontro ha visto invece la pronta reazione del Longbridge, capace di sfruttare al meglio il proprio potenziale offensivo e di imporsi con il punteggio di 16-5. Il lanciatore partente del Pesaro, Francesco Marcuccio, concede troppo agli avversari, che approfittando anche di alcune incertezze difensive prendono da subito il controllo della partita. Nonostante il risultato finale, la Papalini ha continuato a mettere in campo energia e determinazione, confermando la competitività del proprio gruppo giovane e ambizioso.

Il bilancio della trasferta emiliana lascia la serie in pieno equilibrio, con entrambe le squadre che hanno dimostrato di possedere qualità tecniche e carattere per competere a questi livelli. Roster ricchi di atleti giovani e talentuosi hanno offerto uno spettacolo apprezzato dal numeroso pubblico presente sugli spalti, a testimonianza della vitalità del movimento.

Beatrice Terenzi