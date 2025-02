Pesaro fa l’impresa nel fioretto. Vince il titolo regionale a Jesi nella capitale della scherma

Gli Under 14 pesaresi sono campioni regionali di fioretto. Una grande notizia, se si pensa che in finale hanno sconfitto la fortissima Jesi, una città che è la culla della scherma marchigiana. Un week-end che ha visto tanti atleti pesaresi impegnati, delle diverse categorie. Ma è nella giornata di domenica 9 febbraio che è stato compiuto il capolavoro, con la prova regionale a squadre Under 14: il Club Scherma Pesaro è stato rappresentato da Mattia Balducci, Enea Crozza, Bogdan Iarmoliuk e Ludovico Monti, componenti della squadra di fioretto maschile, categoria maschietti-giovanissimi. Un ottimo lavoro di squadra li ha portati a classificarsi sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi così il titolo regionale di categoria. Bravissima anche la squadra della categoria ragazzi-allievi composta da Matteo Arceci, Carlo Secchiaroli e Leonardo Spina, che ha conquistato una fantastica medaglia d’argento, fregiandosi del titolo di vice-campioni regionali. Domenica scorsa, è sceso in pedana anche Alessandro Berti, impegnato negli Under 20. Dopo un ottimo girone, con tre vittorie e due sconfitte, Berti accede ai 128esimi, terminando poi la gara ad un passo dai migliori 64 d’Italia con la 103esima posizione. A Jesi sono scesi in pedana anche gli esordienti e le prime lame. Alessandro di Benedetto, Leonardo Cantarini, Ludovico Loveri, Alessandra Mineo e Giosuè Olmi. "Davvero un’ottima prestazione di tutti i nostri giovani atleti – commenta il dirigente del sodalizio pesarese Filippo Triccoli –. Le numerose vittorie conquistate sono indice del grande lavoro svolto in palestra in questi mesi".