Pesaro ospita i Campionati Italiani di Pentathlon Moderno: 230 atleti in gara

Da oggi e per tre giorni, Pesaro capitale del Pentahlon moderno. Fino a domani infatti la città ospita i campionati Italiani “Open” Under 19-17-15-13 e il Trofeo Nazionale Under 11-Under 9, per un totale di 230 atleti.

Si comincerà oggi alle 15.20, presso il Campo da Rugby Toti Patrignani (via Scarpellini, 22) con la disciplina a ostacoli per le categorie Under 19 e Under 17. Domani la prova di scherma, sempre per gli Under 19 e Under 17 all’Auditorium Scavolin” di viale dei Partigiani dalle 11.30, mentre gli Under 15 e Under 13 affronteranno la prova a ostacoli al via alle 8.20, seguita dalla prova di nuoto presso la Piscina “Nuova Sportiva” di via Togliatti (per tutte le categorie in gara agli Italiani).

Domenica gran finale, con le prove di nuoto per i giovanissimi Under 11 e Under 9 seguite dal laser run che si svolgerà al Campo Scuola Comunale di via Respighi, prenderà il via alle 8.30 e decreterà i vincitori di tutte le categorie. Al Campionato Under 19 parteciperanno, complessivamente, 38 atleti (20 ragazzi e 18 ragazze), tra cui Alessandro Boero (Junior Asti) e Alessia Canto (Avia Pervia) reduci dagli ottimi risultati al Trofeo Nazionale Under 19.

Alle gare Under 17 prenderanno parte, invece, 63 pentatleti (36 uomini e 27 donne): ci saranno, in campo femminile, la campionessa italiana Junior Annachiara Allara (Junior Asti) e la vincitrice del Trofeo Nazionale U15 Giorgia Gennaro (Junior Asti). Sono 64, invece, gli Under 15 al via, 35 ragazzi e 29 ragazze, tra cui Patrick Michele Florea (Elite), reduce dalla vittoria in European Cup, mentre tra gli Under 13 gareggeranno complessivamente 49 pentatleti (27 ragazzi e 22 ragazze).

Al via, infine, anche le giovanissime promesse del Pentathlon Moderno azzurro: saranno in 32 per il Trofeo Nazionale Under 11 e 19 per quello Under 9. Domenica la ParaLaserRun alle 10:45 al Campo Scuola Comunale con il campione Alessandro Ragni.