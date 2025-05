Pesaro Rugby in lutto per la scomparsa del fondatore Angelo Carducci

La Pesaro Rugby piange Angelo Carducci, che si può considerare a tutti gli effetti la persona che per primo portò il rugby nella nostra città. Fu lui che nel 1969, con una palla da rugby in mano, propose al parroco di Loreto di mettere in piedi la prima squadra a Pesaro. Arrivato da Rieti, dove aveva già praticato questo sport, Carducci con il suo entusiasmo e la sua tenacia riuscì a coinvolgere il primo storico gruppo di ragazzi e da lì a Pesaro non si è più smesso di correre in meta.

"Carducci – ricorda Wolfango Arcangeli, in campo a Modena nel primo quindici nell’ottobre del ’69 e poi storico dirigente – portò questo sport in città avviando l’attività dopo avere chiesto il campo a don Silvano e iniziando l’attività con alcuni ragazzi. Venne a sapere la cosa anche Tonino Uguccioni, altro grande appassionato di rugby che poi gli diede una grande mano. Io stesso conobbi il rugby in quell’anno perché un amico venne da me a chiedermi in prestito le scarpette da calcio che rifiutai proprio per giocare a rugby. Carducci e Uguccioni sono i nostri padri fondatori".

Domani alle 18 rosario nella chiesa di Loreto dove lunedì alle 15 c’è il funerale.