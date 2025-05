Pesaro Rugby trionfa nel derby con Fano e si prepara per i playoff promozione

Pesaro vince il derby con Fano dell’ultima giornata del Girone Promozione di Serie C Marche-Umbria. La cadetta della Fiorini Pesaro Rugby ha battuto la formazione fanese per 46-0 confermandosi in vetta alla classifica. Ora per il secondo XV pesarese si apre il capitolo playoff promozione, insieme al Città di Castello e alle prime due classificate del girone Emilia Romagna. La semifinale a gara unica vedrà, il 18 maggio, i kiwi sfidare Parma al Teknowool Rugby Park. La vincente approderà alla finale che si giocherà l’ 1 giugno in campo neutro. La vincente sarà promossa in serie B nella stagione 2025-26.

"Il risultato con Fano arriva a compimento di un percorso importante fatto insieme a tutta la squadra e a tutta la rosa della prima squadra, quindi serie A, Serie C, staff tecnico – a fare il punto della situazione è il tecnico giallorosso Andrea Mancini -. È la vittoria di un gruppo che ha avuto anche dei momenti molto difficili e li sta vivendo da squadra. Questa è la cosa più bella, stiamo superando questi avvenimenti tutti insieme, stiamo crescendo tutti insieme. Ci sono i giocatori più anziani che si stanno facendo carico del gruppo e i giocatori più giovani che si sono messi a disposizione, hanno voglia di imparare, di crescere e di sfruttare la loro energia. Per questo sono sicuro che arriveremo al 18 maggio consapevoli che siamo un gruppo forte, che riparte dalle proprie ferite e guarda avanti".

b. t.