Pesca. A Medelana è di Vaccari l’assoluto di giornata

Ha preso ufficialmente il via il campionato provinciale Individuale di 1 e 2 Serie della sezione

Fipsas di Ferrara, l’attività più seguita dall’intero agonismo ferrarese. Il campo di gara interessato dalla prova è stato quello del Po di Volano a Medelana, l’organizzazione è stata curata dalla Asd Garisti Dario Tubertini, direttore di gara Stefano Roversi, giudice di gara

Manuele Perboni. La pescosità media di questa gara di apertura è stata di 3,466 kg per concorrente.

Al termine delle tre ore canoniche di pesca sono risultati vincitori di settore Nicholas Vaccari della

Garisti Dario Tubertini che con 12,800 kg. di pescato è risultato anche assoluto di giornata, Daniele Molinari con 10,020 kg. della Ps Fe Casumaresi Tubertini, Vincenzo Roffi con 8,670 kg. della Asd Castello Maver, Danilo Bariani con 6,730 kg. del Cps Codigoro Maver, Alex Maccaferri con

6,010 kg. della Canne Estensi Colmic. Il prossimo appuntamento con il provinciale individuale è

per metà giugno sui campi di gara delle Vallette e del Cavo Lama a Novi di Modena. Il prossimo

fine settimana vede in calendario la quarta prova del campionato a tecnica Feeder sul campo di gara

di Medelana. Per quel che concerne l’attività giovanile, vanno sicuramente ricordate le date del 1° giugno a Massafiscaglia per la Sagra del Volano e dell’8 giugno a Migliaro per la Fiera di S.

Antonio.