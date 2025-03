Pesca. Al Coni le premiazioni dei campioni provinciali

La sezione Fipsas di Ferrara, prima dell’inizio ufficiale di tutte le attività a tutti i livelli, ha voluto incontrare l’agonismo provinciale per premiare tutti i campioni provinciali di Ferrara del 2024 e per chiudere con un brindisi augurante all’attività che è alle porte. La premiazione si è tenuta il giorno 28 febbraio presso la sede provinciale del Coni e di Sport e Salute, presente tutto il neo eletto consiglio provinciale, capitanato dal presidente Paolo Gamberoni, e la segretaria della sezione Alessandra Bottoni. La serata ha avuto inizio con un minuto di silenzio in ricordo di Dennis Vincenzi della Asd Cavalletta, recentemente scomparso. Andiamo quindi a ricordare chi sono stati i vincitori delle tante attività organizzate dalla Fipsas di Ferrara nel 2024, partendo ovviamente dalla attività giovanile.

Campione Provinciale Esordienti è Thomas Andronaco della ASD Consandolo, Campione Under 14 Giada Salicini della ASD Consandolo, miglior pescatore Under 10 Lorenzo Sommariva della ASD Consandolo. Campione di 1 Serie Mauro Forlani della Canne Estensi, Mauro Baciglieri della PS FE Casumaresi è stato il vincitore in 2 Serie. Il Campionato Promozionale a Squadre è stato vinto dalla Cannisti Renazzesi. Campione Promozionale individuale Riccardo Guidoboni della Canne Estensi. Campione Feeder Cristiano Vanzini della Canne Estensi. Campione Trota Individuale Andrea Pedriali della PS FE Casumaresi. Campioni Carpfishing a Coppie Roberto Calzolari e Simone Ferrari della ASD Cavalletta. Campioni Traina d’Altura Riccardo Piccinardi, Massimiliano Mazzoni, Pierluigi Brunelli della ASD Barricata Fishing Club. Campioni Drifting Pierluigi Brunelli, Barbara Mazzanti, Matteo Melandri, Ivan Simeoli della ASD Barricata Fishing Club. Premi speciali per Fabrizio Menegatti come supporto alla nazionale italiana Diversamente Abili che ha vinto il titolo mondiale, Martina Mantovani e Laura Gherardi del Ferrara Carp Team premiate per il secondo posto all’italiano a coppie di Carpfishing e per la partecipazione al Campionato del Mondo femminile di Carpfishing.