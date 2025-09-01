Pesca. Alle Vallette il campionato a Box. Per Ferrara, Canne Estensi settima

Il campionato italiano a Box ha disputato le due prove in programma nei giorni 30 e 31 agosto sul campo di gara delle Vallette ad Ostellato, organizzazione curata dalla Garisti Dario Tubertini, direttore di gara Manuele Perboni, giudice di gara ed elaborazione classifiche Alberto Guerzoni. Molto bene la resa dal campo di gara, che il prossimo novembre ospiterà le finali del campionato italiano per società con la consegna dello scudetto tricolore ed il prossimo aprile vedrà la disputa del Campionato del Mondo a Tecnica Feeder, ben cinque formazioni hanno chiuso con due primi di settore, oro per la Pesca Bastiglia Tubertini, argento per la Carpanela Tubertini e bronzo per la Minerva Rossoblù Team Bazza, per Ferrara 7° posto per la Canne Estensi Colmic con Martini, Guidoboni, Castaldini, Ferrari, 14° Cannisti Renazzesi Colmic, 26° Estensi Colmic B, 28° Garisti Dario Tubertini, 43° Codigoro Maver.

Il campionato regionale giovanile è arrivato al suo penultimo appuntamento, campo di gara e organizzazione della Repubblica di San Marino, con il presidente della Federazione Bruno Zattini. Buoni risultati per Lorenzo Sommariva della Asd Consandolo, che vince tra gli Under 10 e consolida il primo posto in classifica generale, tra gli Under 15 buon secondo e terzo posto per rispettivamente Giada Salicini di Consandolo e Simone Luppi della Garisti Dario, che si confermano sul podio della classifica generale ad una prova dal termine in programma per il 13 settembre ai Laghi Sapaba a Bologna. Presenti alla premiazione il presidente regionale Fipsas Mauro Tinti, il presidente provinciale Fipsas Paolo Gamberoni, il presidente della Federazione Sammarinese della Pesca Bruno Zattini, il responsabile regionale giovani Giuliano Boldini.

Buon riscontro in termini di pescato per il Campionato Interprovinciale Lago, disputatosi in tre prove ai Laghi Dorati ed organizzato dalla Ps Fe Casumaresi Tubertini. La media pescato del Campionato si è attestata sui 35,427 kg. con grande soddisfazione di tutti i partecipanti. La classifica finale assegna la vittoria a Rino Borin della Castelmaggiore Maver con 3 sole penalità, secondo posto per Marco Govoni del Team Borgo Colmic con 5 penalità.