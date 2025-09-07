Pesca. Alle Vallette il prossimo aprile il campionato mondiale

Appena prima del periodo di ferie, che coincide con il mese di agosto, la Fipsas ha assegnato alla sezione di Ferrara l’organizzazione della 15° edizione del Campionato del Mondo per Nazioni di Pesca a tecnica Feeder. Non c’è ancora la data definitiva, ma il mese è sicuramente quello di aprile, il campo di gara prescelto per la disputa del mondiale 2026 è quello di Ostellato sia nel tratto delle Vallette che nel tratto denominato Cavalli, la partecipazione delle nazioni in gara in questa edizione del mondiale feeder dovrebbe sicuramente passare le 30 unità presenti in funzione dell’importante macchina organizzativa che da sempre l’Italia mette in campo in queste manifestazioni ed anche per l’importanza che riveste in campo di gara di Ostellato nel contesto mondiale della pesca sportiva agonistica.

La macchina organizzativa in ambito locale e non solo, si è ovviamente già messa in moto e sono sempre più frequenti i contatti tra la sezione Fipsas di Ferrara con il presidente Paolo Gamberoni e la segretaria Alessandra Bottoni e il comitato di settore nazionale pesca di superficie, nella persona del presidente Antonio Fusconi. La prossima settimana verrà organizzato un incontro tra tutte le realtà federali a tutti i livelli, per poi allargare il discorso a tutte quelle che sono e saranno le realtà coinvolte nell’organizzazione dell’evento mondiale.

Il tavolo di lavoro, entro il mese di settembre, si allargherà ai Comuni interessati con in testa ovviamente il Comune di Ostellato, con il sindaco Elena Rossi e l’assessore allo Sport Andrea Zappaterra, all’amministrazione provinciale, alla Regione, al Consorzio di Bonifica Pianura e a tutte quelle realtà che direttamente o indirettamente saranno toccate da questo 15° Campionato del Mondo di pesca a tecnica Feeder.