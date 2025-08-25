Pesca. Alle Vallette si assegna il tricolore

I giorni 30 e 31 agosto vedranno il campo di gara delle Vallette ad Ostellato ospitare le due gare che assegnano il titolo di Campione d’Italia a Box. A questa manifestazione ovviamente prenderanno parte formazioni provenienti da tutta l’Italia. L’organizzazione delle gare sarà curata dalla Garisti Dario Tubertini, il raduno dei concorrenti è previsto presso il Bar Sport di Ostellato.

Un’iniziativa che va sicuramente sottolineata, che si è tenuta nel mese di agosto, è quella del Memorial Camozzi, gara di pesca aperta ai giovani pescatori e ai diversamente abili della Cidas, organizzata a Gradizza dall’Associazione San Lorenzo con a capo Gianni Zampieri e grazie alla collaborazione della famiglia Camozzi, Liliana Zerbinati ha ospitato nel suo parco tutti i concorrenti in gara offrendo anche un ricco buffet. A fine gara premi per tutti e trofeo per Mattia Malagutti, che con 3,9 kg. ha ottenuto il maggior peso assoluto. Presenti alla premiazione il Comune di Copparo con il vice sindaco Bruna Cirelli, l’assessore allo Sport Fabio Felisatti e rappresentanti della Fipsas.